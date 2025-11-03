Власти Украины проводят насильственную политику против православной церкви с целью оборвать религиозные связи с Россией, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводятся на сайте движения, Киев вмешивается в многовековые религиозные обычаи, определяющие ментальность и культуру украинского народа.

Украинская власть сначала создает Киевский патриархат, который не пользуется авторитетом у верующих, потом ПЦУ, расшатывая межконфессиональную обстановку до невозможности, реквизируя храмы у единственной канонической православной церкви, репрессируя ее священников и издеваясь над чувствами верующих, — говорится в заявлении Медведчука.

Ранее украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.