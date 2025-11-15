Дрон ВСУ убил мирного жителя Белгородской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Грайвороне погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. FPV-дрон нанес удар по автомобилю, что привело к мгновенной смерти находившегося в нем мужчины.

В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — сказано в публикации.

Ранее шесть многоквартирных домов были повреждены при атаке ВСУ на Центральный район Новороссийска, сообщил мэр Андрей Кравченко. В Южном районе специалисты продолжают обход. По словам главы города, там в пяти корпусах выбиты окна в 42 квартирах.

До это стало известно, что с начала 2025 года в результате атак украинских БПЛА пострадали 3205 человек, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, из них 195 несовершеннолетних.

Кроме того, в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.