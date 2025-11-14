Раскрыты последствия атаки ВСУ по многоквартирным домам в Новороссийске Кравченко сообщил о повреждении шести домов при атаке ВСУ на Новороссийск

Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке ВСУ на Центральный район Новороссийска, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. В Южном районе специалисты продолжают обход. По словам главы города, там в пяти корпусах выбиты окна в 42 квартирах.

В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах, — подчеркнул Кравченко.

Мэр уточнил, что в первую очередь нужно полностью обследовать дома и оформить акты осмотра. Управляющие компании уже помогают расчищать дворы, восстанавливать общее имущество и делать замеры окон.

Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь, — заключил Кравченко.

Ранее глава Новороссийска сообщил, что резервуар и причал «Черномортранснефти» оказались повреждены при атаке украинских беспилотников. По его словам, фрагменты БПЛА упали на нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

В Минобороны между тем сообщили, что ПВО в ночь на 14 ноября сбила 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 уничтожено над Саратовской областью.