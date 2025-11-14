В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:51

Резервуар и причал «Черномортранснефти» оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск, заявил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. По его словам, фрагменты БПЛА также затронули нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», — подчеркнул он.

Кроме того, повреждено одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три члена экипажа корабля, их госпитализировали, уточнил мэр. Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица спецтехники, заключил Кравченко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников, в связи с чем в городе ввели режим ЧС. По его словам, обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель.

