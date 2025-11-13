Стало известно, сколько россиян погибло от ударов ВСУ с начала года

С начала 2025 года в результате атак украинских БПЛА погибли 392 человека, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат также сообщил, что беспилотники стали основным средством нанесения ударов по мирному населению, при этом количество таких происшествий за последние месяцы возросло примерно на треть.

С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних. <…> То есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть, — сказано в заявлении.

Общее число погибших мирных жителей с начала специальной военной операции достигло 7175 человек, добавил Мирошник. Количество раненых мирных составило 17617 человек.

Ранее в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.