Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 22:34

Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке БПЛА в Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.

В Горловке из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали четверо сотрудников МЧС России. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль. Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России, — сказано в публикации.

Пожарная машина сильно пострадала от осколков — крыша над местом для спасателей оказалась пробита, отметили в ведомстве. Пострадавшие с контузиями были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России. Всего 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и над территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

БПЛА
МЧС
ДНР
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге
Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины
Российский аэропорт временно закрылся для самолетов
США и G7 обсудили пути укрепления обороны Украины
Инвестиции в недвижимость России резко сократились
Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете
Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием
Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича
Песков заявил об опасности ядерной риторики
Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейска
«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ
Путин одним иностранным словом описал казахских артистов
«Мы должны улучшить»: Песков выступил за укрепление отношений США и РФ
Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму
В Кремле рассказали, что Россия ожидает от Трампа по украинскому конфликту
Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре
Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС
«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.