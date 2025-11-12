Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке БПЛА в Горловке

В результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.

В Горловке из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали четверо сотрудников МЧС России. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль. Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России, — сказано в публикации.

Пожарная машина сильно пострадала от осколков — крыша над местом для спасателей оказалась пробита, отметили в ведомстве. Пострадавшие с контузиями были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России. Всего 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и над территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.