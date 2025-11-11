Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 07:15

Стало известно, сколько БПЛА атаковали Россию ночью

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 37 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и над территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также, по данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали по одному БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей. Столько же беспилотников сбили над Калужской областью.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

