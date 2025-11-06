Над российским небом ликвидировали 75 украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили четыре БПЛА над территорией Ростовской области, по три и два — над Белгородской и Орловской областями. По одному беспилотнику сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.