05 ноября 2025 в 07:17

Над Россией за ночь ликвидировали 40 украинских дронов

Минобороны: российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по два БПЛА — над территориями Тамбовской области и Республики Крым. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Ранее в Туапсинском округе Краснодарского края было зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание. Жителям поврежденного дома были оказаны необходимые помощь и поддержка.

До этого сообщалось, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная атака, как выяснилось, продолжалась несколько часов 3 ноября — с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

атаки ВСУ
БПЛА
Минобороны РФ
Белгородская область
