Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром

В Туапсинском округе Краснодарского края зафиксирован инцидент с падением обломков беспилотного летательного аппарата на жилой дом. Происшествие случилось в поселке Сосновом, где фрагменты дрона повредили многоквартирное здание, сообщили в оперштабе региона.
Падение обломков беспилотника привело к повреждениям оконных конструкций на третьем этаже жилого дома. Специальные службы оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений и ликвидации последствий инцидента.
Состояние здания тщательно проверяется для определения необходимости проведения восстановительных работ. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.
Ситуация находится на постоянном контроле местных властей и экстренных служб. Жителям поврежденного дома оказываются необходимые помощь и поддержка.
До этого стало известно, что в городе Туапсе Краснодарского края осуществлялось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.