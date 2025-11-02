Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром

Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром Оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении дома в Сосновом дроном ВСУ

В Туапсинском округе Краснодарского края зафиксирован инцидент с падением обломков беспилотного летательного аппарата на жилой дом. Происшествие случилось в поселке Сосновом, где фрагменты дрона повредили многоквартирное здание, сообщили в оперштабе региона.

Падение обломков беспилотника привело к повреждениям оконных конструкций на третьем этаже жилого дома. Специальные службы оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений и ликвидации последствий инцидента.

Состояние здания тщательно проверяется для определения необходимости проведения восстановительных работ. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.

Ситуация находится на постоянном контроле местных властей и экстренных служб. Жителям поврежденного дома оказываются необходимые помощь и поддержка.

До этого стало известно, что в городе Туапсе Краснодарского края осуществлялось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.