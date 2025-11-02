Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 02:50

Пожар разгорелся в Туапсе из-за атаки ВСУ

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Туапсе после атаки ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В городе Туапсе Краснодарского края осуществлялось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, в результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, — указано в сообщении.

Падение обломков беспилотников также зафиксировано в жилом секторе. В поселке Сосновом Туапсинского округа фрагменты БПЛА попали на третий этаж многоквартирного дома, где в результате происшествия были выбиты стеклянные конструкции.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения и пожарные расчеты. Ситуация находится на постоянном контроле региональных властей и правоохранительных органов. Жителям близлежащих районов рекомендовано соблюдать спокойствие и следовать официальным инструкциям экстренных служб.

Ранее системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

