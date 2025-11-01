Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 23:41

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Россию

МО РФ: средства ПВО сбили 29 дронов ВСУ над тремя регионами и одной акваторией

Системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.

Оперативная работа средств противовоздушной обороны позволила обеспечить безопасность воздушного пространства нескольких регионов. Основная часть воздушных целей была ликвидирована над акваторией Черного моря — 21 БПЛА.

Также системы ПВО уничтожили четыре дрона над территорией Ростовской области, три — над Республикой Крым и один — над Курской областью. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами.

Воздушная ситуация в регионах находится под постоянным контролем. Системы ПВО демонстрируют высокую эффективность при отражении подобных атак.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили шесть украинских дронов в небе над Россией с 17:00 до 20:00 по Москве. Отмечалось, что БПЛА зафиксировали над Курской и Белгородской областями.

