01 ноября 2025 в 20:30

В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией

Минобороны России сообщило об уничтожении шести БПЛА за три часа

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов в небе над Россией с 17:00 до 20:00 по Москве, передает Telegram-канал Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА зафиксировали над Курской и Белгородской областями.

С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что четыре беспилотника были сбиты над Курской областью. Еще два дрона — над Белгородской. Информация о последствиях не приводится.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Были ликвидированы все 11 человек. Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых видно, как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев.

До этого в ведомстве рассказали, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Это произошло в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

Минобороны РФ
Белгородская область
Курская область
БПЛА
