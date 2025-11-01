В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией Минобороны России сообщило об уничтожении шести БПЛА за три часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов в небе над Россией с 17:00 до 20:00 по Москве, передает Telegram-канал Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА зафиксировали над Курской и Белгородской областями.

С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что четыре беспилотника были сбиты над Курской областью. Еще два дрона — над Белгородской. Информация о последствиях не приводится.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Были ликвидированы все 11 человек. Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых видно, как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев.

До этого в ведомстве рассказали, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Это произошло в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.