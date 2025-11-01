Операция спецназа Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск) провалилась, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он поделился кадрами, на которых видно как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вместо западных журналистов Зеля (Зеленский. — NEWS.ru) решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС, — написал он.

Коц предположил, что глава ГУР Кирилл Буданов отсутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждалось «уничтожение» «Орешника», так как принимал участие в подготовке операции. Военкор также назвал ее дерзкой.

Ранее сообщалось, что Буданов не присутствовал на брифинге, где выступали Зеленский и руководитель СБУ Василий Малюк. Мероприятие было посвящено сотрудничеству двух ведомств, что сделало отсутствие Буданова особенно заметным. Журналисты считают, это подкрепило слухи о напряженности между ним и президентом.