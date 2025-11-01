Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:39

Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске

Коц поделился кадрами провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске

Операция спецназа Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск) провалилась, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он поделился кадрами, на которых видно как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вместо западных журналистов Зеля (Зеленский. — NEWS.ru) решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС, — написал он.

Коц предположил, что глава ГУР Кирилл Буданов отсутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждалось «уничтожение» «Орешника», так как принимал участие в подготовке операции. Военкор также назвал ее дерзкой.

Ранее сообщалось, что Буданов не присутствовал на брифинге, где выступали Зеленский и руководитель СБУ Василий Малюк. Мероприятие было посвящено сотрудничеству двух ведомств, что сделало отсутствие Буданова особенно заметным. Журналисты считают, это подкрепило слухи о напряженности между ним и президентом.

СВО
Александр Коц
ВСУ
спецназ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.