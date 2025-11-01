Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:25

На Украине «потеряли» Буданова

Буданов не появился на брифинге с Зеленским и Малюком

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не было на брифинге с участием главы государства Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком, пишет «Страна.ua». При этом само мероприятие было посвящено сотрудничеству двух ведомств. Как пишет издание, отсутствие военачальника подкрепило слухи о его испортившихся отношениях с президентом.

В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б об общем достижении докладывали оба, — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что у главы офиса украинского президента Андрея Ермака сложились напряженные отношения с Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым. По ее словам, причиной конфликтов стал непростой характер Ермака.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать президентом в случае подписания мирного договора с Россией. Он отметил, что исход событий будет зависеть от обстановки в зоне СВО.

Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Киев
