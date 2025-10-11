В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака Депутат Рады Безуглая заявила о конфликте Ермака с Будановым и Федоровым

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет напряженные отношения с руководителем Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на YouTube. Парламентарий отметила сложный характер Ермака как причину конфликтных ситуаций.

У Андрея Борисовича [Ермака] довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Кирилла Буданова и Михаила Федорова, — сказала Безуглая.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о будущей ответственности Ермака на трибунале за каждую угрозу в адрес России. По его словам, заявления о возможных атаках на российскую инфраструктуру связаны с задержками в предоставлении военной помощи.

Кроме того, депутат ГД Анатолий Вассерман заявил о возможной поддержке Западом смены власти на Украине для улучшения репутации Киева. По его мнению, накопленный Ермаком и Зеленским «негативный багаж» создает возможности для появления новых политических игроков, что могло бы повысить имидж страны на международной арене.