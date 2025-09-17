Названо возможное условие замены Зеленского на Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать президентом в случае подписания мирного договора с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, многое будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий.

Если встанет вопрос о политической рокировке [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) на Залужного, а такой вариант рассматривается, то Залужному могут сразу сказать, что главное условие — это подписание мирного соглашения. И ничего не останется, как подписывать. Здесь много разных вариантов может быть, но многое будет зависеть от ситуации на фронте, — высказался Кнутов.

Политтехнолог Михаил Павлив ранее заявил, что Залужный обладает серьезными шансами на победу в президентских выборах на Украине при условии честного и конкурентного избирательного процесса. По его словам, в случае провала экс-главкома альтернативным претендентом может стать начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Ранее сообщалось, что Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Кроме того, результаты показали, что гипотетическая партия бывшего главкома ВСУ также вышла бы в лидеры на парламентских выборах.