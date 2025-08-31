День знаний — 2025
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Экс-главком ВСУ Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный после слухов о возможном участии в выборах обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Такие данные приводит украинская социологическая группа «Рейтинг» по результатам опроса, который проводился с 21 по 23 августа.

По данным исследования, Залужный занял первое место в рейтинге доверия, получив поддержку 74% участников опроса. Кроме того, результаты показали, что гипотетическая партия бывшего главкома также вышла бы в лидеры на парламентских выборах.

Социологи по телефону опросили 1600 человек. Заявленная погрешность исследования не превышает 2,5%.

Ранее стало известно, что большинство жителей Украины (59%) поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромиссных решений на переговорах с Россией. Согласно опросу, 82% респондентов считают переговоры наиболее вероятным вариантом завершения конфликта. При этом 62% выступают за поиск компромисса при посредничестве других стран, а 20% — за прямой диалог с Москвой. Лишь 11% участников опроса выбрали вариант продолжения военных действий до возвращения всех утраченных территорий.

