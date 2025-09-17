«Серьезные шансы»: назван вероятный преемник Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обладает серьезными шансами на победу в президентских выборах на Украине при условии честного и конкурентного избирательного процесса, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, в случае провала экс-главкома альтернативным претендентом может стать начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

На сегодняшний день у Залужного достаточно серьезные шансы стать президентом Украины при условии относительно честных и конкурентных выборов. Он станет новым главой государства, если не будет делать фундаментальных ошибок, если не начнут раскручивать еще больше кейс его мнимого отношения к подрыву «Северных потоков». Если не он, то место украинского лидера Владимира Зеленского может занять начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Для США ни Залужный, ни Зеленский, ни Буданов не являются кандидатами — у них другие люди, — пояснил Павлив.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды генерала уже есть штаб-квартира в Лондоне.