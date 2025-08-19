Названо имя предполагаемого кандидата в президенты Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине, сообщила в соцсети X американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее словам, у предвыборной команды генерала уже есть штаб-квартира в Лондоне.

Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента. Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников, — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Киев готов к выборам, но лишь при условии прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что стране необходимы безопасность и честное голосование, а сейчас это невозможно.

До этого Трамп заявил о намерении подписать указ, который запретит голосование по почте на выборах в США. По его словам, именно бумажные бюллетени с водяными знаками являются самым надежным и дешевым вариантом. Такой шаг станет первым этапом реформы избирательной системы перед выборами 2026 года.