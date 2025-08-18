Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине Зеленский: Украина готова к проведению выборов, но не во время боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Киев готов к проведению выборов. При этом, по его словам, для проведения голосования нужна приостановка боевых действий.

Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести, — сказал Зеленский.

Трамп в ответ на это спросил у украинского лидера, если через три года будут идти боевые действия, выборов так и не будет? В ответ Зеленский рассмеялся.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины разрабатывает специальный законопроект о проведении президентских выборов. Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что избирательный процесс будет восстановлен только после завершения боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вся система украинской власти является нелегитимной. Он подчеркнул, что на Украине лидер народом избран не был.