Украинские военные сдались в плен после прочтения листовок Минобороны РФ: часть ВСУ сдалась в плен после сброса листовок под Тихим

На Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

После предварительного залистования местности часть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, — сказано в публикации.

Отмечается, что российские подразделения во время проведения операции действовали стремительно и застигли противника врасплох. Отступающие части ВСУ пострадали от атак дронов, которые запускали их же сослуживцы, добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте.

До этого депутат Верховной рады Татьяна Черновол отметила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями, пояснила она.