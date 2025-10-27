Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 23:49

Украинские военные сдались в плен после прочтения листовок

Минобороны РФ: часть ВСУ сдалась в плен после сброса листовок под Тихим

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

После предварительного залистования местности часть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, — сказано в публикации.

Отмечается, что российские подразделения во время проведения операции действовали стремительно и застигли противника врасплох. Отступающие части ВСУ пострадали от атак дронов, которые запускали их же сослуживцы, добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте.

До этого депутат Верховной рады Татьяна Черновол отметила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями, пояснила она.

ВСУ
ВС РФ
пленные
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Полиция установила личности погибших в ДТП под Ревдой девочек
Мощное землетрясение произошло в Турции
Гороскоп на 28 октября: Льву избегать важных дел, Весам провести переговоры
Прохор Шаляпин похвастался новой покупкой за 9 млн рублей
Приметы 28 октября: Евфимий Осенний — предвестник зимы
Пистолет на свадьбе, тюрьма, усы Черчесова: как живет Кокорин
10 ежедневных привычек по-настоящему успешных людей
ПВО за три часа сбила почти 30 дронов над Россией
Украинские военные сдались в плен после прочтения листовок
Стало известно о состоянии Збруева после выписки из больницы
Военным в России хотят дать новые возможности для улучшения жилья
Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают
«Этот гаденыш постарается сбежать»: российский генерал о Зеленском
Москву попытались атаковать беспилотниками
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.