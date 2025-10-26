Путин распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ

Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте.

Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это (сдаться в плен. — NEWS.ru) для военнослужащих Украины не так просто, потому что и в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен, — отметил он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по ТЦК.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.