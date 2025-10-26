Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 09:24

Путин распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ

Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен солдат ВСУ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Вооруженным силам России следует принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. По его словам, украинские солдаты иногда не сдаются в плен из боязни быть ликвидированными на месте.

Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это (сдаться в плен. — NEWS.ru) для военнослужащих Украины не так просто, потому что и в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен, — отметил он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по ТЦК.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

Владимир Путин
пленные
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на важный момент после испытаний «Буревестника»
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.