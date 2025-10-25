Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:40

В Раде обвинили командование ВСУ в «мясном» подходе к солдатам

Украинский депутат Черновол обвинила руководство ВСУ в безразличии к потерям

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал, заявила депутат Верховной рады Татьяна Черновол. На видео, опубликованном изданием «Страна.ua», она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

Они очень классно выполняли боевое распоряжение. Вот оно пришло — они его быстро выполнили. Для них солдаты стали ресурсом, — сказала Черновол.

Такие командиры, по ее словам, быстро растут в званиях, но теряют связь с подчиненными. Таким образом, бойцы стали просто ресурсами, заключила она.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

Депутат, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в свою очередь заявил, что правящая партия Украины «Слуга народа» главы страны Владимира Зеленского стремительно теряет парламентское большинство. По его словам, политическая сила уже не может самостоятельно обеспечить необходимое количество голосов для принятия ключевых законодательных решений.

