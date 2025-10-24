Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:59

«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК

Депутат Рады Гончаренко назвал беспределом действия ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел из-за которого умирают жители страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

Есть люди, которые погибли от действий ТЦК, есть уголовные дела, есть видео, которые сняли реальные люди. Надо признать, то, что происходит вокруг ТЦК — это беспредел. <…> Нужна нормальная система рекрутинга, нужны установленные сроки службы. Тогда будет и доверие к системе, и не придется бегать за людьми, чтобы бросать их в микроавтобус, — констатировал парламентарий.

Ранее в Киеве принудительно мобилизованный мужчина впал в кому после одной ночи в ТЦК, а затем скончался. По предварительной информации, у 43-летнего новобранца была диагностирована черепно-мозговая травма.

До этого сотрудники ТЦК мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище. Местная жительница сообщила, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли.

