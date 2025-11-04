Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ Минобороны РФ: силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ за три часа над четырьмя областями

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Операция по отражению воздушной атаки проводилась дежурными средствами ПВО на протяжении трех с половиной часов. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в небе над Волгоградской областью.

3 ноября с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, — указано в сообщении.

Над Ростовской областью перехвачено семь летательных аппаратов, над Белгородской — три, и еще три над Воронежской областью. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел под Харьковом в ночь на 3 ноября. По его словам, целью удара российской армии стали площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.