04 ноября 2025 в 00:49

Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ за три часа над четырьмя областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Операция по отражению воздушной атаки проводилась дежурными средствами ПВО на протяжении трех с половиной часов. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в небе над Волгоградской областью.

3 ноября с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, — указано в сообщении.

Над Ростовской областью перехвачено семь летательных аппаратов, над Белгородской — три, и еще три над Воронежской областью. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел под Харьковом в ночь на 3 ноября. По его словам, целью удара российской армии стали площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
