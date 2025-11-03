Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 09:47

Площадку обслуживания БПЛА под Харьковом уничтожили точным ударом

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по площадке с беспилотниками ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взрыв прогремел под Харьковом в ночь на 3 ноября, заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целью удара российской армии стали площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Харьковская область (пригород), цель — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на 3 ноября сбили 64 украинских дрона в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны. Больше всего БПЛА удалось ликвидировать над Ростовской областью.

До этого на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны ВСУ в районе Юнаковки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Харьковская область
ВСУ
взрывы
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.