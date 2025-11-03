Площадку обслуживания БПЛА под Харьковом уничтожили точным ударом Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по площадке с беспилотниками ВСУ под Харьковом

Взрыв прогремел под Харьковом в ночь на 3 ноября, заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целью удара российской армии стали площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Харьковская область (пригород), цель — площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на 3 ноября сбили 64 украинских дрона в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны. Больше всего БПЛА удалось ликвидировать над Ростовской областью.

До этого на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны ВСУ в районе Юнаковки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.