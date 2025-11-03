Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 07:22

ПВО уничтожила 64 беспилотника ВСУ над Россией ночью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО в ночь на 3 ноября сбили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны. Больше всего дронов ВСУ выпустили по Ростовской области.

В период с 23:00 мск 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Так, 29 БПЛА удалось ликвидировать на подлете к Ростову, еще столько же — над территорией Саратовской области. Четыре дрона были ликвидированы над территорией Волгоградской области, один — над территорией Белгородской области и еще один — над Ставропольским краем.

Ранее в международном аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на работу. Решение распространяется на прием и выпуск всех воздушных судов, выполняющих рейсы через воздушную гавань регионального центра, отметил представитель Росавиации Артем Кореняко.

До этого стало известно, что три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Одним из них оказался житель Шебекино, получивший слепое осколочное ранение грудной клетки. А в Грайвороне при детонации беспилотника местная жительница получила баротравму.

