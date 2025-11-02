Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей Трое жителей Белгородской области были ранены после удара украинских дронов

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате были ранены три человека. Одним из них оказался житель Шебекино, получивший слепое осколочное ранение грудной клетки.

В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки, — говорится в сообщении.

Он добавил, что в Грайвороне при детонации беспилотника была ранена местная жительница, она получила баротравму. Там же от удара БПЛА посекло забор частного дома и выбило окна в здании. Вместе с этим при налете беспилотника пострадал житель села Новостроевка.

Ранее Гладков сообщал, что белгородское водохранилище продолжает оставаться объектом регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, обстрелы плотины не прекращаются уже более недели, что вынуждает проводить частичный сброс воды.