Белгородское водохранилище продолжает оставаться объектом регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелы плотины продолжаются уже более недели, что вынуждает проводить частичный сброс воды.

Несмотря на предпринимаемые защитные меры, ситуация остается напряженной. Отмечается, что совместными усилиями федеральных и региональных властей удалось стабилизировать положение, которое наблюдалось в первые пять дней после начала атак. В настоящее время продолжаются работы по минимизации последствий повреждений гидротехнического сооружения.

Сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области — она оказана, — указал Гладков.

Первые повреждения плотины Белгородского водохранилища были зафиксированы 25 октября. Тогда же власти предупредили о потенциальном риске подтопления поймы реки в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек. Уровень воды в водохранилище после повреждений снизился на один метр, и его продолжают плавно уменьшать для минимизации возможных рисков для населения и инфраструктуры.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев планирует организовать масштабную техногенную катастрофу путем затопления населенных пунктов в Харьковской области. По ее словам, целью этих действий является сдерживание продвижения российских войск в районе Волчанска.