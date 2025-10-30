Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:36

Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу

Захарова: Киеву нужна техногенная катастрофа для задержки ВС России в Волчанске

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киев планирует организовать масштабную техногенную катастрофу путем затопления населенных пунктов в Харьковской области, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, целью этих действий является сдерживание продвижения российских войск в районе Волчанска, передает корреспондент NEWS.ru.

Как напомнила дипломат, 25–26 октября Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по плотине Белгородского водохранилища. Для атак использовались американские РСЗО HIMARS и дроны. Захарова подчеркнула, что удары также наносились по ремонтным бригадам, занимавшимся укреплением поврежденной дамбы. Она провела параллель с событиями июня 2023 года, когда была разрушена плотина Каховской ГЭС.

Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец, — отметила Захарова.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что взятие Купянска и Волчанска подразделениями ВС России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины. По его словам, это откроет для армии РФ возможность продвижения на юго-восток с последующим охватом Славянско-Краматорской агломерации с севера.

Россия
Мария Захарова
Украина
Харьковская область
катастрофы
