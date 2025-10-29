Военэксперт раскрыл значение предстоящего взятия Купянска

Взятие Купянска и Волчанска ВС РФ станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии aif.ru. По его словам, это откроет для армии РФ возможность продвижения на юго-восток с последующим охватом славянско-краматорской агломерации с севера.

Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые «фортеции». <…> Освободив эти города, Российская армия будет динамичнее продвигаться вперед. По сути, открывается путь на Харьков, — пояснил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками ВС России продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Наступление ведут бойцы группировки «Запад».