Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО

Командующим группировками ВС России необходимо продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с военнослужащими, задействованными в СВО. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника, передает пресс-служба Кремля.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Наступление ведут бойцы группировки «Запад».

До этого под руководством Путина прошли масштабные учения стратегических ядерных сил, в которых приняли участие все компоненты ядерной триады. В рамках этих учений были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.