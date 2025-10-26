Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО

Путин поручил командующим ВС России продолжать СВО по плану Генштаба

Владимир Путин Владимир Путин Фото: РИА Новости

Командующим группировками ВС России необходимо продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с военнослужащими, задействованными в СВО. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника, передает пресс-служба Кремля.

Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнять специальные военные операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил, — отметил глава государства.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон. Также российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Наступление ведут бойцы группировки «Запад».

До этого под руководством Путина прошли масштабные учения стратегических ядерных сил, в которых приняли участие все компоненты ядерной триады. В рамках этих учений были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

