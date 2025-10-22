Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина

Проведена масштабная тренировка стратегических ядерных сил с участием всех компонентов ядерной триады под руководством главы РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля. В ходе учений выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

С космодрома Плесецк осуществлен пуск МБР «Ярс» по полигону на Камчатке, а с атомного подводного крейсера «Брянск» в Баренцевом море запущена баллистическая ракета «Синева», говорится в материале. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет, управление осуществлялось из Национального центра управления обороной.

Ранее стало известно, что на территориях Румынии и Болгарии стартовали военные маневры НАТО под кодовым названием Dacian Fall 2025. В учениях принимают участие десять государств Альянса, включая Бельгию, Северную Македонию, Францию, Испанию, Италию, Польшу, Португалию и Люксембург. В учениях задействованы свыше 5 тыс. военнослужащих и 1200 единиц военной техники.