26 октября 2025 в 09:42

Путину доложили об успехах на Краснолиманском направлении

Герасимов: ВС России завершают освобождение Ямполя

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru

Российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, успешное наступление проводят бойцы «Запада», передает Кремль. В воскресенье российский лидер прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск.

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» продолжают успешно наступать на Краснолиманском направлении и завершают освобождение населенного пункта Ямполь, — сказал Герасимов.

Также, по словам начальника Генштаба, подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в ДНР. В кольце, как он отметил, находится 31 батальон. Также бои продолжаются в Волчанске, под контроль российских военных перешло 70% территорий.

Вместе с тем Герасимов рассказал, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» прошло успешно. Боеприпас преодолел 14 тыс. километров.

ВС РФ
ВСУ
Валерий Герасимов
Владимир Путин
