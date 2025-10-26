Путин сообщил об окончании испытаний «Буревестника»

В России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник», заявил президент Владимир Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Доклад российский лидер лично принял 26 октября, когда прибыл в один из пунктов управления объединенной группировки войск.

Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом мне известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет, — сказал Путин.

По словам Герасимова, ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав не всю свою предельную мощность. В Генштабе подчеркнули, что «Буревестник» показал возможности обхода систем ПРО. Путин также отметил, что еще предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Также, по его словам, нужно решить, к какому классу вооружений относится «Буревестник», и определить возможные способы его применения.

Президенту также отчитались об успехах российских войск в зоне СВО. Герасимов сообщил, что силы группировки войск «Запад» взяли в кольцо Купянск, овладели переправой через реку Оскол и блокировали подразделения ВСУ. Бойцы также завершают освобождение Ямполя.