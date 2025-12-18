Потери украинской армии на Курском направлении составили более 76 тыс. военнослужащих, включая наемников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Также, по его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, было уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников, — заявил военачальник.

Ранее Герасимов сообщил, что западные страны оказывают Украине масштабную поддержку, общий объем зарубежного финансирования Киева уже превысил $550 млрд (44 трлн рублей). Кроме того, по его словам, примерно 20 государств активно поставляют украинской стороне военную продукцию. Герасимов упомянул и западных кураторов. Он добавил, что всего на европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тыс. человек.

До этого Герасимов рассказал, что основные усилия российских войск направлены на установление полного контроля над Донбассом и Новороссией. Он отметил, что еще одна ключевая цель ВС России — это создание полосы безопасности в приграничных районах Украины.