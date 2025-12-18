Новый год-2026
Стал известен объем иностранного финансирования Киева

Герасимов: объем западного финансирования Киева превысил $550 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Западные страны оказывают Украине масштабную поддержку, общий объем зарубежного финансирования Киева уже превысил $550 млрд (44 трлн рублей), заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, примерно 20 стран активно поставляют украинской стороне военную продукцию.

Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Так, только объем иностранного финансирования за прошедшие четыре года превысил $550 млрд, из которых на военные нужды — более $220 млрд (17 трлн. — NEWS.ru), — сообщил он.

Герасимов также в своей речи упомянул и западных кураторов, которые обучают бойцов противника. Всего на европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тыс. человек, констатировал военачальник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что ВСУ могут набирать наемников в обмен на поставки оружия. Эксперт подчеркнул, что украинская армия в ближайшее время не сможет преодолеть проблему дефицита личного состава и ситуация будет только ухудшаться. Кнутов добавил, что в данный момент Киев привлекает людей из колумбийских наркокартелей.

