26 октября 2025 в 09:21

Российские войска освободили большую часть Волчанска

Герасимов: 70% территорий Волчанска перешли под контроль российских военных

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Волчанске продолжаются бои, под контроль российских военных перешло 70% территорий, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину, передает ТАСС. 26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.

За последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70% города, — сказал Герасимов.

Подразделения российских войск также окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике. В кольце находится 31 батальон противника. В их числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерской бригад.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие, сообщил источник в силовых структурах РФ. Речь идет о 98-м батальоне, который уже, рискуя жизнью, осуществляет боевые задачи на направлении.

