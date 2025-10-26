ВСУ отправили на убой батальон ни разу не получавших выплаты солдат

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, бойцы которого до сих пор не получили денежное довольствие, сообщил источник в силовых структурах РФ. По его словам, приводимым РИА Новости, речь идет о 98-м батальоне, который уже, рискуя жизнью, осуществляет боевые задачи на направлении.

Примечательно, что военнослужащие батальона до сих пор не получают денежное довольствие, — отметил он.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область 420-й отдельный батальон беспилотных систем «Корт» и 9-ю отдельную бригаду беспилотных систем «Скопа». С помощью ударных дронов украинская армия хотела остановить продвижение группировки войск «Север».

После этого Минобороны опубликовало кадры поражения расчетами БПЛА «Герань» огневой позиции реактивной системы залпового огня ВСУ в Сумской области. На них можно увидеть мощные взрывы.