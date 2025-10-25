Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:08

ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА

Украинская армия перебрасывает в Сумкую область подразделения беспилотников

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 420-й отдельный батальон беспилотных систем «Корт» и 9-ю отдельную бригаду беспилотных систем «Скопа», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. С помощью ударных дронов украинская армия намерена остановить продвижение группировки войск «Север».

Отмечается переброска 420-го отдельного батальона беспилотных систем «Корт» и 9-й отдельной бригады беспилотных систем «Скопа», — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, противник перегруппировывается и восстанавливает боеспособность штурмовых подразделений на этом направлении. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее российские военные успешно ликвидировали пять пунктов временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск. Опорники были найдены в ходе воздушной разведки операторами БПЛА.

СВО
спецоперация
ВСУ
Украина
Сумская область
БПЛА
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
