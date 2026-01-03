Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут

Приготовление начинается с создания специальной пасты. На сухой сковороде слегка прогрейте половину чайной ложки семян фенхеля и щепотку кардамона до появления аромата. Разотрите их в ступке вместе с небольшим кусочком свежего куркумового корня (2-3 см) и имбирем аналогичного размера. Эта паста заливается 350 мл горячей воды (около 80 °C) и настаивается под крышкой 10 минут, позволяя эфирным маслам раскрыться максимально. Настой процеживается, а затем в него добавляется чайная ложка сиропа агавы или топинамбура для мягкой сладости. Сок целого лайма и тонкая долька сырой свеклы для поддержки работы печени завершают композицию. Напиток пьют не спеша, концентрируясь на его согревающем и очищающем эффекте.

