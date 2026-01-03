Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:48

Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут

Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление начинается с создания специальной пасты. На сухой сковороде слегка прогрейте половину чайной ложки семян фенхеля и щепотку кардамона до появления аромата. Разотрите их в ступке вместе с небольшим кусочком свежего куркумового корня (2-3 см) и имбирем аналогичного размера. Эта паста заливается 350 мл горячей воды (около 80 °C) и настаивается под крышкой 10 минут, позволяя эфирным маслам раскрыться максимально. Настой процеживается, а затем в него добавляется чайная ложка сиропа агавы или топинамбура для мягкой сладости. Сок целого лайма и тонкая долька сырой свеклы для поддержки работы печени завершают композицию. Напиток пьют не спеша, концентрируясь на его согревающем и очищающем эффекте.

Ранее мы поделились рецептом шубы, от которой не пахнет рыбой.

простые рецепты
быстрые рецепты
антипохмелье
напиток
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку на Венесуэлу
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.