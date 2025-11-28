День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:36

Готовим шубу, от которой не пахнет рыбой. Секрет внутри!

Готовим шубу, от которой не пахнет рыбой. Секрет внутри!
Этот вариант требует 8 ингредиентов: филе одной слабосоленой сельди, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, крупная свекла, зеленое яблоко, пучок зеленого лука, 2 яйца и маринованный огурец. Секрет здесь — цедра половины апельсина, которая подарит салату свежий и яркий аромат. Все овощи и яйца отварите до готовности и остудите. На дно салатника равномерно распределите картофель, натертый на крупной терке, и смажьте майонезом. Филе сельди нарежьте кусочками и уложите вторым слоем. Сверху посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Тертую морковь смешайте с мелко натертым яблоком без кожуры — это сохранит сочность и добавит приятную кислинку. Выложите этот слой и снова смажьте майонезом. Маринованный огурец натрите на терке и распределите следующим слоем. Завершите свеклой, смешанной с майонезом и самой главной изюминкой — мелко натертой апельсиновой цедрой. Она перебьет запах рыбы и сделает вкус по-настоящему летним. Дайте блюду настояться в холодильнике всю ночь.

Ранее мы поделились секретом идеального паштета.

