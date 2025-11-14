Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чтобы приготовить этот шедевр, начните с тщательной подготовки печени. Очистите 500 г куриной печени от пленок и желчных протоков. Крупно нарежьте одну луковицу и одно сладкое яблоко. В сотейнике растопите 50 г коровьего масла, обжарьте лук, добавьте яблоко и держите на огне еще 3 минуты. Выложите печень, влейте 50 мл коньяка, увеличьте огонь до сильного пока алкоголь не выпарится. Уменьшите огонь, добавьте чабрец, соль и черный перец по вкусу. Тушите под крышкой около 10 минут, пока печень не пропечется, но останется сочной.

Дайте смеси немного остыть, удалите веточки чабреца и измельчите блендером до состояния пюре. В процессе добавьте 100 г мягкого сливочного масла. Для идеальной текстуры протрите паштет через сито. Переложите в форму, разровняйте и залейте тонким слоем растопленного сливочного масла для консервации. Уберите в холодильник на ночь для стабилизации вкуса.

Ранее мы рассказывали о том, как испечь легендарный сибирский пирог с красной рыбой: пошаговый рецепт.

