07 декабря 2025 в 16:52

На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

На Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области повреждена, автомобильное движение по ней прекращено, передает в своем Telegram-канале глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров. Он не уточнил, когда будет восстановлено движение.

По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители украинского Кременчуга лишились света, воды и тепла после массированного удара по инфраструктуре. Как указал мэр города Виталий Малецкий, в настоящее время специалисты заняты устранением неполадок.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины наносят ракетные удары по дамбе Белгородского водохранилища с целью создания техногенной катастрофы. Источник в российских силовых ведомствах рассказал, что эти действия предпринимаются противником для подтопления близлежащих населенных пунктов на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что среди основных причин прорыва дамбы в Орске весной 2024 года оказались неверные проектные решения и неточный прогноз половодья. Ростехнадзор также выявил нарушения на этапе строительства и эксплуатации сооружений.

Украина
водохранилища
повреждения
движение
