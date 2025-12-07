Украинцы остались без света, тепла и воды после массированного удара Жители украинского Кременчуга лишились света и воды после массированного удара

Жители украинского Кременчуга лишились света, воды и тепла после массированного удара по инфраструктуре, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Малецкий. По его словам, в настоящее время специалисты заняты устранением неполадок.

Снова массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь 7 декабря ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, по 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, по 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью.

До этого военный корреспондент Александр Сладков отмечал, что российские военные значительно расшили географию целей потенциальных ударов на Украине. Журналист отметил, что в перечне целей обнаружилось много новых адресов, а главными целями он назвал железнодорожные узлы и объекты энергетики. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.