«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ

Российские военные значительно расшили географию целей потенциальных ударов на Украине, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Журналист отметил, что в перечне целей обнаружилось много новых адресов, а главными целями он назвал железнодорожные узлы и объекты энергетики. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Накрываем глубокие тылы противника тотально. И только Староконстантинов остается привычной целью. Я думаю, аэродром, который там находится, для полетов уже непригоден (столько мы по нему лупили), предполагаю, добиваем склады, производство и логистику, — добавил военкор.

При этом Сладков подчеркнул, что российская сторона также подвергается ударам: за сутки было сбито более сотни беспилотных летательных аппаратов противника. В заключение он указал, что помощь Запада и США не ослабевает, так как именно оттуда ВСУ получают точные координаты для ударов и средства на производство дронов.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.