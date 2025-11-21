Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске Ростехнадзор: к прорыву дамбы в Орске привели ошибки проектирования

Среди основных причин прорыва дамбы в Орске весной 2024 года оказались неверные проектные решения и неточный прогноз половодья, следует из сообщения пресс-службы Ростехнадзора. Ведомство также выявило нарушения на этапе строительства и эксплуатации сооружений.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии, произошедшей в Оренбургской области 5 апреля 2024 года на комплексе гидротехнических сооружений: «Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», «Дамба для защиты города Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь), — говорится в сообщении.

Комиссия установила сразу несколько ключевых факторов, включая неточности в расчетах расхода воды реки Урал, ошибки в строительстве дамб, неверный прогноз паводка, а также недостатки в подготовке Ириклинского водохранилища к приему талых вод и нарушения требований при эксплуатации ГТС.

К административной ответственности по статье 9.2 КоАП РФ привлекли профильное управление администрации Орска, а также обозначили комплекс мер для устранения выявленных недостатков. Все материалы расследования будут переданы в прокуратуру для последующих процессуальных решений.

Ранее прорыв дамбы «Кладбищенская» случился в Чурапчинском улусе Якутии во время процедуры сброса воды. Населенному пункту Харбала 2-я, как сообщали местные власти, не угрожало подтопление. Уровень воды находился на четыре метра ниже критической отметки. Как пояснили в МЧС, чрезвычайная ситуация может создать проблемы для заготовки льда и движения по автозимнику.