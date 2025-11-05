В российском регионе прорвало дамбу при сбросе воды В Якутии зафиксирован прорыв дамбы

Прорыв дамбы «Кладбищенская» произошел в Чурапчинском улусе в Якутии во время сброса воды, передает служба спасения республики. По данным ведомства, в настоящее время угрозы подтопления населенного пункта Харбала вторая нет. Высота воды ниже критического уровня на четыре метра. ЧП может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику, объяснили в службе спасения.

Во время сброса воды с дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала вторая произошел прорыв, — сказано в сообщении.

Ремонт дамбы запланирован на пятницу, 7 ноября. По данным ведомства, сейчас на месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что прорыв дамбы на горном озере Такыр-Тор привел к эвакуации 950 человек. Инцидент произошел в Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии. Уточнялось, что людей пришлось размещать в мечети, школе, интернате и доме культуры. При этом, по данным источника, поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка).