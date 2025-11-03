Российские силы не уступили ВСУ у Юнаковки Марочко: ВС РФ не дали противнику прорвать оборону у Юнаковки в Сумской области

На Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери, пишет ТАСС. Минобороны России эти данные не комментировало.

Сейчас самые активные действия происходят на участке Кондратовка — Алексеевка. Здесь противник предпринимал неоднократные попытки прорвать нашу оборонительную линию и вернуть ранее утраченные позиции. Однако его замысел не был реализован, — указал Марочко.

По его словам, российские военнослужащие удерживают позиции и развивают собственный тактический успех в этом районе. Ситуация на Сумском направлении остается под контролем российских войск, которые не только отражают атаки ВСУ, но и постепенно улучшают свои тактические позиции в районе Алексеевки.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.