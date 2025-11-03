Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 07:06

Российские силы не уступили ВСУ у Юнаковки

Марочко: ВС РФ не дали противнику прорвать оборону у Юнаковки в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери, пишет ТАСС. Минобороны России эти данные не комментировало.

Сейчас самые активные действия происходят на участке Кондратовка — Алексеевка. Здесь противник предпринимал неоднократные попытки прорвать нашу оборонительную линию и вернуть ранее утраченные позиции. Однако его замысел не был реализован, — указал Марочко.

По его словам, российские военнослужащие удерживают позиции и развивают собственный тактический успех в этом районе. Ситуация на Сумском направлении остается под контролем российских войск, которые не только отражают атаки ВСУ, но и постепенно улучшают свои тактические позиции в районе Алексеевки.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Андрей Марочко
Сумская область
ВСУ
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с доставкой из маркетплейса
В Стамбуле сотрудники аэропорта спасли сбежавшую кошку россиянки
«Нужно относиться серьезно»: Трамп назвал самых сильных мировых лидеров
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 ноября: инфографика
«Не принимаем»: Федерация еврейских общин резко ответила муфтию Чечни
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 ноября
«Вернитесь в реальность»: Испания выступила с призывом из-за «Буревестника»
ПВО уничтожила 64 беспилотника ВСУ над Россией ночью
Насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с военкоматом
Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно
Что значит видеть во сне рождение сына: советы экспертов по сновидениям
Трамп назвал срок завершения украинского конфликта
Российские силы не уступили ВСУ у Юнаковки
«У нас дети»: бойцы ВС РФ взяли в плен двух солдат ВСУ под Донецком
Губерниев рассказал о самом памятном моменте, связанном с Плющенко
Кошмарный ноябрь: -30, дождь со снегом, ураганный ветер — прогноз погоды
Более 300 тел погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи
Рождение дочки во сне: что говорит сонник и кому он прогнозирует счастье
Трамп ужаснулся распрям в британской королевской семье
Поразили одну из крупнейших ТЭС Украины: успехи ВС РФ к утру 3 ноября
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.